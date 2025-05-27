В Нефтеюганске электросамокатчик опрометчиво не уступил дорогу автомобилю

На выходных в Нефтеюганске на перекрестке Ленина и Строителей столкнулись Volkswagen Polo и электросамокат.
22-летний горожанин пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. В результате ДТП он получил серьезные травмы. На 27-летнего водителя автомобиля составлен протокол за нарушение правил эксплуатации, приведшее к травмам потерпевшего.
Самокатчик тоже не остался без внимания госавтоинспекторов: на него составили несколько протоколов — за управление без прав, за отсутствие мотошлема и за выезд на встречную полосу.
Полиция настоятельно напоминает всем участникам дорожного движения быть внимательными и соблюдать ПДД. И не забывайте, что для управления электросамокатами мощностью свыше 250 Вт нужны права категории "М". Берегите себя на дорогах!
Фото - управление МВД по ХМАО(Полиция Югры)
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