Тюменец проиграл в сети украденные у будущей тещи сотни тысяч рублей

Тюменка обратилась в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Тюмени с заявлением о краже денежных средств из гардеробной - пропало более 230 000 рублей.

Сотрудникам уголовного розыска недолго пришлось устанавливать личность подозреваемого – им оказался 24-летнего жених дочери потерпевшей, который проживал с ними под одной крышей.

Он рассказал, что в момент отсутствия дома хозяйки и ее дочери решил присвоить принадлежащие женщине денежные средства, находящиеся в иностранной валюте. Далее злоумышленник перевел денежные средства в игровую валюту и проиграл их.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража" - теперь тюменец может получить до пяти лет лишения свободы, после чего ему явно придется искать новую девушку.