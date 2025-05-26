Уличное знакомство обошлось тоболяку в 25 тысяч рублей

В Тобольске оперативники задержали омича, подозреваемого в краже 25 тысяч рублей с чужого банковского счета.

42-летний житель города обратился в полицию, рассказав, что познакомился с мужчиной на улице и пригласил его к себе для совместного распития алкоголя. Во время застолья он уснул, а когда проснулся, обнаружил, что новый знакомый исчез, а с его счета пропали деньги.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого — 32-летнего жителя Омска. Оперативники выехали в соседний регион и задержали его. Подозреваемый признал свою вину, объяснив, что воспользовался моментом, когда потерпевший уснул и оставил телефон разблокированным. Он перевел деньги на свой счет через банковское приложение и потратил их на алкоголь и закуски.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.