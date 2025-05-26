В Викуловском районе уровень реки Ишим начал снижаться

В Викуловском районе уровень реки Ишим уже несколько дней постепенно снижается. За последние 48 часов он уменьшился на три сантиметра, и сейчас составляет 1 052 см. Пик паводка, похоже, позади.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале выразил благодарность операторам дронов, которые в течение апреля и мая проводили облеты зон, затопленных водой. С высоты птичьего полета специалисты областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) из Тюмени, Тобольска и Ишима ежедневно отслеживали ситуацию, начиная свою работу с пяти утра.

"Это позволило нам оперативно принимать решения по укреплению гидротехнических сооружений, открытию переправ и усилению дорожных насыпей. В настоящее время работа операторов завершена, и мы продолжим мониторинг паводковой ситуации с земли", - отметил Моор.