В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты

В аэропорту Надыма в 10:21 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Надым. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, сообщили в Росавиации.

Что стало причиной введенный ограничений, в Росавиации не уточнили.