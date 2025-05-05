В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты

В аэропорту Надыма в 10:21 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.
В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Надым. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, сообщили в Росавиации.
Что стало причиной введенный ограничений, в Росавиации не уточнили.
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