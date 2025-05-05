В аэропорту Надыма сняли ограничения на полеты

12:43 05 мая 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В аэропорту Надыма в 10:21 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один  самолет, выполнявший рейс в Надым. Экипажи судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, сообщили в Росавиации. 

 Что стало причиной введенный ограничений, в Росавиации не уточнили.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2025