В Уватском районе на озере утонули двое мужчин

12:00 05 мая 2025
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4 мая в Уватском районе погибли двое мужчин. По предварительной информации, они отправились на рыбалку на самодельной лодке без средств личной безопасности. 

МЧС России напоминает:

- Перед посадкой убедиться в исправности и прочности лодки, проверить, на месте ли весла, спасательные средства (круг и жилеты), черпак для отлива воды.

- На всех находящихся в лодке должны быть надеты спасательные жилеты.

- Во время движения лодки пассажирам нельзя меняться местами и садиться на борта лодки.

- Категорически запрещается переходить с одной лодки на другую, раскачивать её, купаться и нырять с неё.

- В случае опрокидывания лодки следует держаться за борта, избегая резких движений и не наклоняя лодку на одну сторону.

Если Вы стали свидетелем происшествия на водоёме - сообщите об этом по телефону 112.

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