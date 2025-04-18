В центре Тюмени пострадали четыре человека при столкновении трактора и Mercedes

11:10 18 апреля 2025
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4 человека пострадали сегодня  в дорожной аварии в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной, которое случилось около четырех часов утра.

Столкнули трактор "Беларусь", который проводил дорожные работы, и Mercedes под управлением 32-летнего водителя, двигающегося на зеленый сигнал светофора. В аварии ранения получили 27-летний  водитель трактора и три пассажира автомобиля, 23, 25, 23 лет.

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