Под Тюменью локализовали ландшафтный пожар на площади в 20 гектаров

07:00 16 апреля 2025
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Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области, Авиабазы и Противопожарной службы области вечером 15 апреля занимались тушением пожара сухой травы и растительности в районе п. Туринский Тюменского муниципального района на площади в 7 га. К утру он разошелся на 20 га, около 6:00 по местному времени в ГУ МЧС региона сообщили, что удалось локализовать возгорание.

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