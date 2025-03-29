Первые ландшафтные пожары зафиксировали в Тюменской области

Два ландшафтных пожара на общей площади 6 гектаров ликвидированы в Абатском районе.
К тушению сухой растительности привлекалось 13 человек, 5 единиц техники - из них от МЧС России 6 человек и 3 единицы техники.
В случае установления лиц, виновных в возникновении пожаров им грозит административная ответственность.
с 1 апреля в регионе начинается пожароопасный период, с 5 апреля - особый противопожарный режим. Посещение лесов будет запрещено, также будет установлен запрет на разведение открытого огня, в том числе, для приготовления пищи.
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