Первые ландшафтные пожары зафиксировали в Тюменской области

Фото из архива информцентра ТО

Два ландшафтных пожара на общей площади 6 гектаров ликвидированы в Абатском районе.

К тушению сухой растительности привлекалось 13 человек, 5 единиц техники - из них от МЧС России 6 человек и 3 единицы техники.

В случае установления лиц, виновных в возникновении пожаров им грозит административная ответственность.

с 1 апреля в регионе начинается пожароопасный период, с 5 апреля - особый противопожарный режим. Посещение лесов будет запрещено, также будет установлен запрет на разведение открытого огня, в том числе, для приготовления пищи.