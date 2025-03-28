На Р-402 Тюмень-Омск у села Абатского образовалась пробка из-за массового ДТП

10:59 28 марта 2025
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Из-за массового ДТП ограничено движение по федеральной автодороге Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области,  в обоих направлениях движения скопился транспорт, предупреждает областная ГАИ.

 Утром на 361-м километре автодороги большегруз "Вольво", водитель которого не выдержал безопасную дистанцию, въехал в заднюю часть автомобиля "Лада Калина". От удара "Ладу" отбросило на встречную полосу, Произошло столкновение с встречным "КамАЗом".

В ДТП погибла пассажирка "Лады", пенсионерка из села Шеверово. Травмы лица получил 9-летний мальчик-пассажир этой же машины.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Предпринимаются все меры, чтобы освободить проезжую часть и организовать реверсивное движение.

 

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