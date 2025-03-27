Жительницу тюмеского села отправили в колонию на пять лет за истязание ребенка

Суд за истязание малолетней дочери приговорил к пяти годам колонии жительницу Омутинского района, 2000 года рождения. В судебном заседании она вину признала полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась.

Установлено, что мать с июля 2022 года по август 2024 года причиняла своему ребенку физические и психические страдания, путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Помимо лишения свободы, суд взыскал с горе-матери в пользу дочки 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.