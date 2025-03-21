Прокуратура организовала проверку из-за падения столбов на дорогу в Тюмени

В Тюмени в пятницу на Московском тракте упали столбы, по версии ГУМЧС инцидент произошел около 16:00 в районе деревни Дударево Тюменского района, предварительно пострадавших нет.

В Главном управлении строительства Тюменской области пояснили, что на проезжую часть упали опоры временного освещения. На месте инцидента работают представители подрядчика, которые занимаются строительством развязки на на данном участке дороги, а также представители Управления автомобильных дорог Тюменской области. Оценку случившемуся дадут после установления всех причин.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.