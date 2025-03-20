Около 10 млн рублей перевел мошенникам житель Тюмени

13:56 20 марта 2025
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За прошлую неделю 76 жителей региона Тюменской области  перевели мошенникам более 32 млн рублей, 9,8 млн из них потерял житель Тюмени.

 Мужчина поверил звонившим ему через WhatsApp с абонентских номеров Кипра , США и России, что сможет заработать на бирже "TrustWallet". Деньги мошенникам он перевел самостоятельно перевел на подконтрольные им банковские счета, рассказали в обпрокуратуре.

Теги: мошенники , прокуратура
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