Около 10 млн рублей перевел мошенникам житель Тюмени

За прошлую неделю 76 жителей региона Тюменской области перевели мошенникам более 32 млн рублей, 9,8 млн из них потерял житель Тюмени.
Мужчина поверил звонившим ему через WhatsApp с абонентских номеров Кипра , США и России, что сможет заработать на бирже "TrustWallet". Деньги мошенникам он перевел самостоятельно перевел на подконтрольные им банковские счета, рассказали в обпрокуратуре.
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