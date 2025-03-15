Пострадавший при взрыве в Тобольске ребенок скончался в больнице Тюмени

В Областной клинической больнице № 1 в Тюмени скончался ребенок, пострадавший при взрыве дома в Тобольске, за жизнь его мамы врачи продолжают бороться.

Взрыв в Тобольске произошел вечером 12 марта, пострадавшие при нем женщина с ребенком в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы в местную больницу, 13 марта в Тюменский центро медицины катастроф доставил их в ожоговый центр Областной клинической больницы №1 в Тюмень.

"Трое суток врачи боролись за жизнь ребенка, пострадавшего в момент взрыва газа в Тобольске. К сожалению, пациент получил травмы, несовместимые с жизнью, спасти ребенка не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой. В настоящее время медики продолжают борьбу за жизнь второго пациента", - сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Губернатор Александр Моор также выразил соболезнования родным погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье.

Редакция интернет-издания присоединяется к соболезнованиям родне погибшего ребенка и желает его маме скорейшего выздоровления.