На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск из-за двойного ДТП ограничено движение

Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры по обеспечению беспрепятственного движения на 219-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, где сегодня утром случилось смертельное ДТП, а затем фура въехала в машины спецслужб.

Сначала на автодороге развернуло автобус "Ютонг", в котором ехали 29 пассажиров, произошло столкновение с автомобилем "Газель Некст". В ДТП погиб 44-летний водитель "Газели", житель г.Тюмени. Ранения получили трое пассажиров автобуса: мужчины 1993 и 2006 г.р. и женщина 1986 г.р.

После ДТП в автомобили спецслужб, прибывших на место трагедии, въехал большегруз "Скания", водитель которого не смог вовремя затормозить. Повреждения получили две машины МЧС и патрульный автомобиль ДПС "Лада Веста". во втором ДТП пострадавших нет.

Сейчас движение осуществляется в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движением, пропуская потоки транспорта. С обоих направлений наблюдается скопление транспорта, в ближайшее время затор будет устранен.