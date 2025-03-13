В падении новогодней горки у тюменского драмтеатра обвиняют бизнесмена из Екатеринбурга

В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело об обрушении горки на площади 400-летия Тюмени, его фигурантом стал 38-летний индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга.

Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в облпрокуратуре.

В январе 2025 года на площади 400-летия Тюмени обвиняемый установил и без обязательной регистрации в уполномоченном органе эксплуатировал аттракцион вида"горка большая двухскатная". При этом не обеспечил безопасные условия оказания услуги, в том числе не принял мер к регулированию количества посетителей, находящихся на аттракционе. Вечером 11 января из-за превышения допустимой нагрузки стартовая площадка обрушилась с высоты не менее 2 метров вместе с катающимися - травмированы трое малолетних детей.

В ходе следствия обвиняемый добровольно компенсировал моральный вред потерпевшим на сумму 55 тысяч рублей. дело рассмотрит Центральный районный суд.