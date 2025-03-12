В Тобольске произошел хлопок газа, пострадали три человека

По предварительной информации взорвался частный дом. В результате ЧП повреждено здание соседнего многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла.

Глава города Тобольска Петр Вагин в своем телеграм-канале сообщает: "На месте сейчас работают все необходимые аварийные службы. Сотрудники МЧС ликвидируют возможные возгорания. Угрозы возможного загорания соседних зданий нет. В настоящее время даны поручения по охране общественного порядка, по организации безопасности дорожного движения. Всем окажем необходимую оперативную и консультативную помощь".

Угрозы жизни троим пострадавшим в результате ЧП нет, бригадами скорой помощи они были доставлены в Областную больницу №3.

Из-за происшествия перекрыт участок ул. Октябрьская от ул. Радищева до переулка Рощинский, объезд — через улицу Знаменского и Доронина.

Глава Тобольска в 19:00 проведет Комиссию по предупреждению ЧС. В 20:00 на базе Лицея состоится встреча с жителями.