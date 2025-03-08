В Тюмени два человека отравились при пожаре в квартире

Сообщение о пожаре в квартире жилого девятиэтажного дома № 31 по улице Механической поступило деспетчерам в девятом часу утра. В его тушении были задействованы 6 единиц техники, работали 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Из задымлённых помещений спасены 8 человек. По предварительным данным, 2 человека получили отравление продуктами горения.
Причина происшествия устанавливается.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru