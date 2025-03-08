В Тюмени два человека отравились при пожаре в квартире

11:02 08 марта 2025
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Сообщение о пожаре в квартире жилого девятиэтажного дома № 31 по улице Механической поступило деспетчерам в девятом часу утра. В его тушении были задействованы 6 единиц техники, работали 19  сотрудников  подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Из задымлённых помещений спасены 8 человек. По предварительным данным, 2 человека получили отравление продуктами горения. 

Причина происшествия устанавливается.

 

Теги: МЧС , пожары
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