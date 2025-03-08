В Тюмени два человека отравились при пожаре в квартире

Сообщение о пожаре в квартире жилого девятиэтажного дома № 31 по улице Механической поступило деспетчерам в девятом часу утра. В его тушении были задействованы 6 единиц техники, работали 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожар ликвидирован на площади 6 квадратных метров. Из задымлённых помещений спасены 8 человек. По предварительным данным, 2 человека получили отравление продуктами горения.

Причина происшествия устанавливается.