Студентка пыталась поджечь ресторан в Тюмени

Полиция задержала пытавшуюся покинуть Тюмень 21-летнюю студентку после того, как она подожгла в одном из ресторанов города свой рюкзак с горючей смесью внутри. По словам задержанной, на преступление ее заставили пойти неизвестные, поджог был первым заданием в сотрудничестве с ними.

В облполиции сообщили, что предварительным данным, с девушкой связались якобы сотрудники банка, которые сообщили о том, что совершена попытка оформления на нее кредита и для того, чтобы не стать жертвой мошенников, ей необходимо перевести деньги на безопасный счет, оформив при этом кредит. Студентка выполнила указанные требования, и перевела 112 000 рублей. В последствии ей позвонили якобы сотрудники российских спецслужб, которые сообщили ей о том, что переведенная ранее сумма направлена от ее имени в поддержку иностранного государства, что является преступлением. Под постоянной угрозой привлечения её к уголовной ответственности, они предложили оказать содействие в изобличении агентов иностранного государства, и совершить противоправные действия, первым из которых стало совершение поджога в одном из ресторанов областного центра. Девушка отправилась в заведение с рюкзаком, внутри которого находилась емкость с зажигательной смесью. Сделав заказ, подозреваемая подожгла рюкзак, после чего сбежала. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность девушки была установлена, и её задержали полицейские при попытке покинуть г. Тюмень.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигурантка задержана по ст. 91 УПК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, в том числе для дачи правовой оценки противоправных действий в отношении девушки и установления причастных к преступной деятельности.

Полиция Тюменской области призывает граждан ни в коем случае не соглашаться на предложения о совершении деструктивных действий. Независимо от согласия человека на выполнение требований преступников, он никогда не получит назад украденные деньги или обещанное вознаграждение.