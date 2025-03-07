На участке трассы Тюмень-Ханты-Мансийск из-за смертельного ДТП ограничено движение

09:42 07 марта 2025
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Движение частично ограничено на 107-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе, где утром "Тойота Авенсис " сначала въехал в заднюю часть попутного пустого автобуса, а затем отлетел на стоящий большегруз с полуприцепом.

В автомобиле ехала семья из Тобольска. В результате ДТП погибла 44-летняя пассажирка автомобиля, ее 10-летний сын с тяжелыми травмами доставлен в лечебное учреждение. Водитель не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии, обстоятельства происшествия выясняются. Движение в сторону Тюмени частично затруднено, осуществляется по одной полосе. 

Теги: ДТП , погибшие , Тобольск , федеральная трасса , Ярковский район
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