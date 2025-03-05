Бригады газовиков начали обход домов в Тюменском районе после отключения газа

Ремонт поврежденного газопровода в поселке Московский завершён. Идёт заполнение сетей. Газовые службы начали обход домов для включения газового оборудования. Для оперативного подключения газоснабжения привлечены дополнительные бригады из других районов области, сообщает департамента ЖКХ ТО.

Жителей населенных пунктов, где была приостановлена подача газа, просят предоставить доступ к газовым котлам.

В первую очередь газовики будут подключать объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов.