По делу о взятках в Голышманово задержали двух сотрудников ГАИ

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении нескольких эпизодов получения взятки и мелком взяточничестве, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года задержанные, сговорившись, систематически получали взятки от водителей транспорта, следовавших по федеральной автодороге "Тюмень-Омск", за несоставление протоколов об административных правонарушениях.

В ближайшее время следственными органами перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов. Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.