По делу о взятках в Голышманово задержали двух сотрудников ГАИ

15:31 26 февраля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД, которые в зависимости от роли каждого подозреваются в совершении нескольких эпизодов получения взятки и мелком взяточничестве, сообщает СУ СК региона.

По версии следствия, с августа по октябрь 2024 года задержанные, сговорившись,  систематически получали взятки от водителей транспорта, следовавших по федеральной автодороге "Тюмень-Омск", за несоставление протоколов об административных правонарушениях. 

В ближайшее время следственными органами перед судом будет поставлен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов. Следователями выполняется  комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2025