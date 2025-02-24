Два человека погибли и трое травмированы в пожарах Тюменской области за неделю

С 17 по 23 февраля в Тюменской области зарегистрировано 36 техногенных пожаров, в них погибли два человека, три травмированы, трое спасены, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Первая трагедия произошла 22 февраля в деревне Копотилово Казанского района, где на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела крыша. Трое человек, в том числе двое детей были спасены и переданы специалистам скорой помощи, один человек погиб. Причины пожара устанавливаются.

Второй человек погиб в деревне Новокурская Ярковского района 23 февраля, к приезду пожарных наблюдалось горение комнаты внутри дома. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем при курении.