Следователи возбудили дело в связи с 3 пострадавшими в пожаре на Радонежском месторождении

13:59 20 февраля 2025
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СУ СК по Тюменской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека после того, как при на Радонежском месторождении в ночь с 17 на 18 февраля в пожаре пострадали три работника ЕПРС. 

 По версии следствия, на одной из кустовых площадок Радонежского месторождения Уватского района в ходе проведения спускоподъемных работ, проводимых с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из ремонтируемой скважины с последующим возгоранием. В результате пожара три работника компании-подрядчика организации получили ожоги, двое из них в тяжелом состоянии в ОКБ №1.

Облпрокуратура проинформировала о проверке с целью оценки соблюдения требований безопасности при производстве работ на нефтяном месторождении. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по защите прав пострадавших работников.

Теги: СКР
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