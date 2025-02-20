Три человека пострадали при взрыве на месторождении в Уватском районе, причины выяснит комиссия

12:40 20 февраля 2025
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На Радонежском нефтяном месторождении в Уватском районе при ремонте скважины в результате взрыва произошел пожар - ожоги получили три работника АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин", двое из них доставлены Центром медицины катастроф в ОКБ№1, у третьего степень тяжести вреда его здоровью устанавливается, он не госпитализирован, сообщили нашему зданию в Гострудинспекции по Тюменской области.

Погибших нет.

Сейчас формируется межведомственная комиссия, которая установит обстоятельства, причины произошедшего и виновных лиц.  

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