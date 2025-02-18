Трассу Тюмень-Омск перекрыли в абатском районе из-за столкновения двух фур

Движение ограничено на 341-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе Тюменской области. Здесь столкнулись два большегруза, один из них выехал на встречную полосу. Один водитель травмирован, зажат в деформированной от удара кабине автомобиля.
На месте работают экстренные службы. Сотрудники Госавтоинспекции принимают все меры, чтобы обеспечить проезд по федеральной автодороге, сообщили в ГАИ Тюменской области.
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