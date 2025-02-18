Главе СК доложат о расследовании обстоятельств смерти пациента в больнице Тобольска

10:50 18 февраля 2025
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Обращение к главе Следственного комитета РФ жительницы Тюменской области по вопросу установления обстоятельств смерти ее отца в медицинском учреждении Тобольска опубликовали ряд СМИ. В связи с этим председатель СК Александр Бастрыкин от тюменских коллег потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

В сообщении указано, что девушка полагает, что смерть отца могло наступить в результате ненадлежащего оказания ему медицинской помощи. Также она считает, что расследование приобрело затяжной характер.

Ранее она публиковала информацию о том, что ее отец попал в больницу с переломом спины, спустя месяц он скончался в стационаре. По предыдущему ее обращению было возбуждено уголовное дело  уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ, в рамках которого проводится комплекс судебно-медицинских экспертиз.

 

Теги: СКР , Тобольск , уголовное дело
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