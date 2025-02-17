В Тюменской области двое подростков попали в дорожную аварию

15-летний водитель "Лады" накануне вечером в Тобольске на перекрестке улиц Ленина и 1-й Луговой не справился с управлением и съехал в кювет, в результате ДТП ранения получила его 14-летняя спутница.

Права управления транспортом подросток не имеет. Его мама пояснила, что это их автомобиль. Информация о нарушении ПДД подростком направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, сообщили в областной ГАИ.

Госавтоинспекция убедительно просит родителей не разрешать несовершеннолетним детям управлять автотранспортом, контролировать подростков.