в Тюменской области за неделю ликвидировали 37 пожаров

С 10 по 17 февраля в Тюменской области зарегистрировано 37 техногенных пожаров, в них погиб один человек, один получил травмы, 11 человек спасено, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

ПОжар с погибшим произошел в селе Памятное Ялуторовского района ночью 13 февраля в одной из квартир двухквартирного дома.

Помимо пожаров, сотрудники МЧС ликвидировали последствия 28 ДТП, 27 раз оказали помощь населению.