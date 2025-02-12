Шесть человек будут судить в Тюмени за организацию незаконного пребывания иностранцев в России 

16:10 12 февраля 2025
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Прокуратура Центрального округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников преступной группы, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в пособничестве и в организации незаконной миграции, сообщили в облпрокуратуре.

По версии следствия, в 2016 - 2020 гг. обвиняемые подыскивали одиноких женщин, нуждающихся в деньгах, иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, и организовывали фиктивную регистрацию брака между ними в органах ЗАГСа. Затем организатор группы оформляла нужные документы и передавала их иностранцам для подачи в УВМ УМВД России по Тюменской области. Иностранцам услуга стоила  от 35 до 100 тыс. рублей, а члены группы получали свой "процент"  - от 10 до 30 тыс. рублей. 

В результате преступной деятельности  22 иностранных гражданина незаконно получили право пребывания в России.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении организатора уголовное дело находится в суде на рассмотрении, в отношении  еще двоих участников группы преследование прекращено в связи с их смерть

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