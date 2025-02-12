Житель тюменского села проехался на автомобиле по сидевшим в поле мужчине с женщине

В июле 2023 года компания отдыхала у озера Коновальское в Абатском районе, распивая спиртные напитки, в том числе потерпевшие. После один из участников компании вечером сел за руль автомобиля и поехал в сторону автодороги Абатское-Викулово, заметил в поле знакомую машину, продолжил движение в ее направлении и проехал по сидевшим на земле мужчине и женщине из этой же компании.

Женщина от полученных травм скончалась, мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным в в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ограничил его в свободе на полтора года и лишил водительских прав на 1 год и 8 месяцев. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 5 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.