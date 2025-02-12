Росгвардия на территории детсада в Тюмени обезвредила пьяного мужчину

11:28 12 февраля 2025
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В Тюмени экипаж Росгвардии на прилегающей территории детского сада обезвредил нарушителя общественного порядка, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

 Сигнал "тревога" с охраняемого объекта экипаж получил, находясь на маршруте патрулирования, задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.

 

 

 

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