Росгвардия на территории детсада в Тюмени обезвредила пьяного мужчину

В Тюмени экипаж Росгвардии на прилегающей территории детского сада обезвредил нарушителя общественного порядка, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Сигнал "тревога" с охраняемого объекта экипаж получил, находясь на маршруте патрулирования, задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности согласно действующему законодательству.