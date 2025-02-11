Суд в Тюмени продлил до конца апреля ограничения директору театра и его заместителю, обвиняемым в мошенничестве

16:10 11 февраля 2025
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Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Суд продлил обоим обвиняемым срок запрета определенных действий по 28 апреля 2025 года. Постановления суда не вступили в законную силу",- пояснили в пресс-службе судов ТО.

Теги: суд
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