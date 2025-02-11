В Тюмени арестовали двух мужчин, которые ограбили нового знакомого и вывезли в лес, чтобы убить

Двое ранее судимых жителей города Тюмени обвиняются в разбое и покушении на убийство по предварительному сговору, они под арестом, следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, 6 февраля нетрезвые мужчины 1996 и 1988 годов рождения познакомились с 34-летним тюменцем в таком же состоянии и пригласили продолжить распитие алкоголя возле жилого дома в микрорайоне Новопатрушево, а когда мужчина сел к ним в автомобиль, его побили, забрали у него 65 тысяч рублей. После всего вывезли в лесной массив у Войновки, а затем решили убить и увезли в Нижнетавдинский район и били металлической трубой по голове и телу. От гибели пострадавшего спасли очевидцы.