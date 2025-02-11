Житель тюменского села выплатит более 2 млн рублей за продажу конфискованного автомобиля

Жителя Уватского района в декабре 2022 года обсудили за пьянство за рулем и конфисковали у него Toyota Land Cruiser стоимостью 2,1 млн рублей, но пока приговор не ступил вступить в силу, он продал автомобиль за 1,5 млн рублей.

За продажу конфискованного автомобиля виновника осудили в сентябре 2024 года по ч. 1 ст. 312 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании в пользу Российской Федерации с осужденного неосновательного обогащения в размере 2,1 млн рублей.

Уватский районный суд удовлетворил требование надзорного ведомства.