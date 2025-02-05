В Тюмени сгорела маршрутка, люди не пострадали

17:53 05 февраля 2025
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В шестом часу вечера в Тюмени поступило сообщение о пожаре автомобиля "ГАЗель" маршрута 68 на улице Ветеранов труда. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС

России по Тюменской области. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.

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