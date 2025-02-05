В Тюмени сгорела маршрутка, люди не пострадали

В шестом часу вечера в Тюмени поступило сообщение о пожаре автомобиля "ГАЗель" маршрута 68 на улице Ветеранов труда. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС
России по Тюменской области. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru