В Тюмени сгорела маршрутка, люди не пострадали

В шестом часу вечера в Тюмени поступило сообщение о пожаре автомобиля "ГАЗель" маршрута 68 на улице Ветеранов труда. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 сотрудников подразделений Главного управления МЧС

России по Тюменской области. Огонь ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.