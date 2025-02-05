Следователи рассказали историю девочки, которую увезли из тюменского села в конце января

Новости про то, что 13-летнюю девочку двое мужчин увезли в неизвестном направлении из тюменского села, а через сутки машину задержали в Саратовской области, вызвали большой резонанс в СМИ и соцмедиа. Оказалось, что у случившегося есть романтическая предыстория.

По версии следствия, девочка переписывалась с подростком из Волгоградской области, сообщила что ей якобы 16 лет. Решив на ней жениться, он без спроса взял из дома 40 тысяч рублей, нанял такси и приехал за подругой - пожениться они собирались по обоюдному согласию в Волгоградской области. Узнав о таких планах и о реальном возрасте "невесты", родители юноши выехали на автомобиле в Саратовскую область и предприняли попытку вернуть ребенка родителям, но были остановлены по ориентировке сотрудниками ГАИ.

В настоящее время все лица доставлены в Тюмень. Установлено, что в отношении девочки не совершались противоправные действия, ее вернули родителям. Следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая возможное давление на девочку.