Более 35 млн рублей перевели мошенникам жители Тюменской области за неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 76 жителей региона, сумма похищенного превысила 35 млн рублей, сообщает облпрокуратура.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3 млн рублей. С ними после звонка в Ватсап от якобы сотрудника "Энергосбыта" расстался житель Заводоуковского района, в том числе путем удаленного оформления на имя потерпевшего кредита.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Прокуратурой Заводоуковского района организован надзор за ходом и результатами расследования.
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