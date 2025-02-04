Более 35 млн рублей перевели мошенникам жители Тюменской области за неделю

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 76 жителей региона, сумма похищенного превысила 35 млн рублей, сообщает облпрокуратура.

Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 3 млн рублей. С ними после звонка в Ватсап от якобы сотрудника "Энергосбыта" расстался житель Заводоуковского района, в том числе путем удаленного оформления на имя потерпевшего кредита.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Прокуратурой Заводоуковского района организован надзор за ходом и результатами расследования.