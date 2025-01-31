Полиция нашла 13-летнюю тюменскую школьницу и выясняет обстоятельства ее исчезновения

Полиции удалось разыскать 13-летнюю девочку, которую увезли накануне из села Княжево Тюменского района двое неизвестных мужчин - машину задержали сотрудники ГАИ в Саратовской области. Все участники этой истории, включая девочку, сейчас в полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения несовершеннолетней в следкоме было возбуждено уголовное дело.