Полиция нашла 13-летнюю тюменскую школьницу и выясняет обстоятельства ее исчезновения

19:52 31 января 2025
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Полиции удалось разыскать 13-летнюю девочку, которую увезли накануне из села Княжево Тюменского района двое неизвестных мужчин - машину задержали сотрудники ГАИ в Саратовской области. Все участники этой истории, включая девочку, сейчас в полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что по факту исчезновения несовершеннолетней в следкоме было возбуждено уголовное дело.

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