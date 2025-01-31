В Тюмени устанавливают обстоятельства похищения 13-летней девушки

В Тюмени устанавливают обстоятельства пропажи 13-летней школьницы. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и продолжают мероприятия, направленные на восстановление ее местонахождения, сообщает информцентр.

Информация о том, что двое мужчин в Князево Тюменского района усадили девочку в машину и увезли ее в неизвестном направлении, появилась накануне в соцсетях. В СМИ пишут, что к похищению девочки могут быть причастны представители цыганской диаспоры.