В Тюмени устанавливают обстоятельства похищения 13-летней девушки

13:46 31 января 2025
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В Тюмени устанавливают обстоятельства пропажи 13-летней школьницы. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и продолжают мероприятия, направленные на восстановление ее местонахождения, сообщает информцентр.

Информация о том, что двое мужчин в Князево Тюменского района усадили девочку в машину и увезли ее в неизвестном направлении, появилась накануне в соцсетях. В СМИ пишут, что к похищению девочки могут быть причастны представители цыганской диаспоры. 

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