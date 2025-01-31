Ишимский стрелок ранил в щеку женщину на соседнем участке

Жителю Ишима, решившему на своем участке пострелять из пневматического ружья по мишеням, придется заплатить более 140 тысяч рублей, так как одна из пуль ранила женщину на соседнем участке. Гражданское дело с требованием компенсации вреда рассмотрел Ишимский городской суд.
Установлено, что утром 31 августа 2024 года женщина приехала в гости к матери, утром вышла на приусадебный участок, услышала похожий на выстрел из пневматической винтовки хлопок и ей в лицо что-то попало, появилась боль и из правой щеки пошла кровь. Муж ее быстро доставил в больницу, там медики из правой щеки извлекли пулю. После заявления потерпевшей полиция выяснила, что ее ранил сосед, стрелявший по банке на заборе между участками - из пяти выстрелов он несколько раз промахнулся.
Истец компенсацию морального вреда затребовала в размере 400 тысяч рублей. Суд после рассмотрения дела взыскал с ответчика в вреда 100 тысяч рублей, расходы на оплату госпошлины в размере 10 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя 28 тысяч рублей. В остальной части иска отказал. Также суд взыскал с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 тысячи рублей.
Решение не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.
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