Подросток под Тюменью спровоцировал ДТП со школьным автобусом

В поселке Винзили столкнулись ВАЗ и школьный автобус КАВЗ, за рулем легкового авто сидел 14-летний водитель - он на пропустил на перекрестке школьный автобус.

В автобусе ехали 10 детей, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших в ДТП нет. Автобусом управлял 59-летний водитель. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. На место ДТП вызваны родители подростка. По словам мамы, они не знали, что сын сам купил автомобиль за 80 тысяч рублей.

По данным Госавтоинспекции, в 2024-м году автоинспекторы задержали в регионе 1335 водителей-подростков, не имеющих водительских удостоверений, каждый пятый из них в возрасте от 10 до 15 лет.