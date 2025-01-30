Тюменец прокатил 3 км на капоте силовика, пытавшегося задержать его за переброс в колонию запретных веществ

Дело о насилии в отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы с утвержденным обвинительным заключением уже передано в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

По версии следствия, днем 11 января 2025 года обвиняемый находился на участке внешней запретной зоны одного из исправительных учреждений УФСИН России по Тюменской области, где попытался перебросить осужденным сверток с запрещенным веществом. Сотрудник уголовно-исполнительной системы, заметив подозрительное поведение, предложил обвиняемому выйти из автомобиля для дальнейшего разбирательства. Но фигурант, желая избежать ответственности, совершил наезд на представителя власти. Он провез его 3 километра на капоте автомобиля, пока последний не упал на асфальт проезжей части.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медучреждение. Водителя догнали и задержали сотрудники Госавтоинспекции.