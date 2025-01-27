Четыре человека погибли в Тюменской области на пожарах за неделю

С 20 по 27 января в Тюменской области зарегистрирован 41 техногенный пожар, в них травмированы трое, четверо погибли, одного удалось спасти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Последняя трагедия случилась сегодня под утро - в аромашевской деревне Новые Юрты сгорел частный жилой дом, при пожаре погибла 77-летняя хозяйка. По факту следователи проводят процессуальную проверку. С целью установления точной причины смерти женщины, а также всех обстоятельств произошедшей трагедии назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
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