Тюменский предприниматель отсудил у создателя Hamster Kombat 2,5 млн своих рублей

Владельца "игры года" Hamster Kombat Эдуарда Гуриновича обязали выплатить 2,5 млн рублей предпринимателю из Тюмени. Иск к владельцу "хомяка" подавал Виктор Шкурский, который для прокачки бизнес-навыков купил у Гуриновича его образовательную программу "Совет директоров", а результата не получил, пишет Baza.

Дело рассматривал Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, резолютивная часть решения объявлена 13 декабря 2024 года. Из протокола следует, что бизнес-курс "Совет директоров" стоил 5 млн рублей, из них 2,5 млн Шкурский в апреле 2023 году перевел Гуриновичу в качестве предоплаты, однако по итогу предприниматель никаких услуг не получил и не мог получить, так как у Гуриновича нет лицензии на образовательную деятельность. "На протяжении более чем двух месяцев участия в курсе заказчик не смог получить даже персональной стратегии развития, несмотря на активное участие истца в переписке в чате, участие ответчика было минимальным, свелось лишь к презентации

курса и получению денег", - указано в документе.

Ответчик в суд не явился, возражений на иск не представил.

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя Гуриновича в пользу индивидуального предпринимателя Шкурского 2 500 000 рублей основного долга и 20 700 руб. расходов по оплате государственной пошлины.