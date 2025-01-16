Школьный автобус в Тюмени проехал ребенку по ноге

Фото ГАИ ТО

Школьный автобус на улице Избышева в Тюмени проехал 8-летнему школьнику по ноге, момент наезда зафиксирован камерой наблюдения, сообщает областная ГАИ.

ДТП случилось на остановке школьного автобуса. Предварительно, дети в ожидании транспорта играли, школьник либо сам упал, либо кто-то из детей толкнул его. Нога мальчика попала под колесо автобуса. Ребенок получил ушиб.

Сотрудники Госавтоинспекции оценят организацию безопасности перевозок школьным автобусом, проведут дополнительные занятия с детьми в образовательном учреждении.

Прокуратура Центрального административного округа города Тюмени по факту ДТП проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения и организации перевозок школьников.