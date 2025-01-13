Жители Тюменской области из-за мошенников за год потеряли более 1,4 млрд рублей

За 2024 год мошенники похитили у жителей Тюменской области свыше 1,45 млрд рублей, от их действий пострадали в регионе около 3,5 тысячи человек, пишет АиФ-Тюмень.

Отмечается, что пиковыми по активности мошенников в прошлом году стали февраль и март, также активно они действовали в июне, июле, сентябре и октябре, "собрав" с 2099 тюменцев в перечисленные месяцы около 926 млн рублей. Максимальная сумма похищенных средств у одного жителя Тюменской области — это 10 и 10,8 млн рублей, в марте и июле 2024 года.

В топе мошеннических схем: "взлом госуслуг", "звонки или сообщения в мессенджерах от фиктивного руководства организации" и "звонки от телеком-операторов о завершении работы сим-карты". Основные методы - шантаж и социальная инженерия, по последней за год объем преступлений вырос на 11%.