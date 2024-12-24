В Тобольске владельцу базы отдыха предъявили обвинение в связи с отравлением детей парами хлора в бассейне

В Тобольске продолжается расследование следственным управлением следственного комитета России по Тюменской области резонансного дела о отравлении детей в бассейне местной базы отдыха. Владелец заведения обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой серьёзные последствия — отравление 16 детей и двух взрослых парами хлора.

Напомним, что инцидент произошёл 21 декабря 2024 года. Группа взрослых с детьми пришла на мероприятие, и после посещения бассейна у двух женщин и 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также у малыша в возрасте 3 месяцев, начались проблемы со здоровьем: кашель, покраснение глаз и тошнота. Все пострадавшие были срочно госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление".

В данный момент владелец базы задержан, и следствие готовится ходатайствовать о его аресте. Проведён осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна и необходимые документы. Экспертные исследования уже назначены, а следственные действия продолжаются.

По итогам расследования будет сделан вывод о том, соответствуют ли предоставляемые услуги законным требованиям. Информация о ходе дела уже поступила председателю Следственного комитета РФ.

Фото следственного управления следственного комитета России по Тюменской области