Три человека за неделю погибли на пожарах в Тюменской области

С 9 по 16 декабря в Тюменской области зарегистрировано 63 техногенных пожаров, в них погибло три человека, один травмировался,эвакуировано 12 человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Также отмечается, что на минувшей неделе спасатели МЧС ликвидировали последствия 57 дорожных аварий, 27 раз выезжали на помощь населению и один раз на происшествие на озере.

"Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности и правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны и осторожны!" - призывают спасатели.