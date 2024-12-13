На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП

На 194 км трассы Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе столкнулись две "Лады", "Лексус", КамАЗ и "ГАЗель", движение на участке организовано в реверсивном движении, Сообщает ГАИ ТО.

По данным МЧС, авария произошла после 17:00, прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших, отключать аккумуляторы в автомобилях и газовое оборудование в одной из них.

По версии ГАИ, аварию спровоцировал водитель одной из "Лад" - при выезде со второстепенной на федеральную трассу он не уступил дорогу движущемуся по ней транспорту.