На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП

19:38 12 декабря 2024
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На 194 км трассы Тюмень-Омск в Голышмановском муниципальном округе столкнулись две "Лады", "Лексус", КамАЗ и "ГАЗель", движение на участке организовано в реверсивном движении, Сообщает ГАИ ТО.

По данным МЧС, авария произошла после 17:00, прибывшим на место спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших, отключать аккумуляторы в автомобилях и газовое оборудование в одной из них.

По версии ГАИ, аварию спровоцировал водитель одной из "Лад"  - при выезде со второстепенной на федеральную трассу он не уступил дорогу движущемуся по ней транспорту.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , МЧС
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